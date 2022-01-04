Время в Ереване: 11:07:36,   6 Январь

Еврокомиссия предложила Молдавии финансовую помощь на сумму до 150 млн евро

Еврокомиссия предложила Молдавии финансовую помощь на сумму до 150 млн евро

Еврокомиссия по запросу Молдавии предложила новую программу макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, ее должны одобрить Европарламент и страны Евросоюза. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом следует из заявления ЕК.

"По просьбе Республики Молдова Европейская комиссия сегодня приняла предложение о новой операции макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, из которых 30 миллионов евро в виде грантов и 120 миллионов евро в виде среднесрочных кредитов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что новая программа помощи будет продолжением предыдущих инициатив, в рамках которых Евросоюз выделил Молдавии 160 миллионов евро.

"Предлагаемая сегодня макрофинансовая помощь ЕС, которую еще должны утвердить парламент и Совет перед вступлением в силу и для реализации выплат, дополнит новую программу МВФ для страны... Она поможет Молдавии покрыть часть своих потребностей во внешнем финансировании в течение последующих двух лет", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно в своем Twitter написала, что выделяемые средства помогут Молдавии "стабилизировать экономику страны", вывести экономику "на путь восстановления" и провести "необходимые реформы".


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]