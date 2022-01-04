Еврокомиссия предложила Молдавии финансовую помощь на сумму до 150 млн евро

Еврокомиссия по запросу Молдавии предложила новую программу макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, ее должны одобрить Европарламент и страны Евросоюза. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом следует из заявления ЕК.

"По просьбе Республики Молдова Европейская комиссия сегодня приняла предложение о новой операции макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, из которых 30 миллионов евро в виде грантов и 120 миллионов евро в виде среднесрочных кредитов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что новая программа помощи будет продолжением предыдущих инициатив, в рамках которых Евросоюз выделил Молдавии 160 миллионов евро.

"Предлагаемая сегодня макрофинансовая помощь ЕС, которую еще должны утвердить парламент и Совет перед вступлением в силу и для реализации выплат, дополнит новую программу МВФ для страны... Она поможет Молдавии покрыть часть своих потребностей во внешнем финансировании в течение последующих двух лет", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно в своем Twitter написала, что выделяемые средства помогут Молдавии "стабилизировать экономику страны", вывести экономику "на путь восстановления" и провести "необходимые реформы".