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Глава дипломатии ЕС обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России с Украиной

Глава дипломатии ЕС обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России с Украиной

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе России с Украиной, а также российские предложения по гарантиям безопасности.

"Жозеп Боррель перед визитом на Украину созвонился с <...> Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить наращивание военных сил России на границе с Украиной и два проекта договоров по гарантиям безопасности, которые Россия адресовала США и членам альянса", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства ЕС.

Глава дипломатии ЕС посетит Украину 4-6 января.

Отмечается, что Боррель заявил о поддержке ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также призвал Россию к "деэскалации напряженности и полной реализации минских соглашений", отметив, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену".


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