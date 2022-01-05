На автодорогах Ашоцка, Севана и на перевале Варденяц идет снег
09:32, 5 Январь, 2022
Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 5 января на автодорогах Ашоцка, Севана и на перевале Варденяц идет снег.
Как передает «Арменпресс», на автодорогах Ашоцк-Бавра, Горайк-Цхук-Сисиан, на поворотах Тигранашена - местами гололедица.
Перевал Варденяц труднопроходим для всех видов транспорта.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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