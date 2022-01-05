Полиция за прошедшие сутки раскрыла 54 преступления

Согласно сводкам оперативных отчетов полиции, с 4 по 5 января подразделениями Полиции РА выявлено 54 случая преступлений, 3 из которых были совершены ранее. Об этом «Арменпресс» сообщили в Полиции РА.

Среди них: хищение личного имущества - 18 случаев, нанесение телесных повреждений - 7 случаев, контрабанда наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров - 5 случаев, мошенничество, насилие в семье - по 3 случая, уклонение от уплаты налогов, обнаружение наркотиков - по 2 случая, грабеж, растрата, компьютер преступление - по 1 случаю, хулиганство, незаконная вырубка деревьев, использования реального или предполагаемого влияния, препятствования ведению дел, самоуправления, воспрепятствование свиданию родителей или других близких родственников с ребенком по 1 случаю.

Обнаружено 2 без вести пропавших лиц и 7 разыскиваемых лиц. Добровольно явились 8 разыскиваемых лиц.

Зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений выявлено 2 случая хищения личного имущества, 1 случай разбойного нападения.

За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. 16 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Уведомление: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения вступившим в законную силу приговором суда.