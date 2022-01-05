Артур Давтян примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 300-летию Прокуратуры РФ

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян с 11 по 13 января в Москве примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 300-летию Прокуратуры России.

Как передает « Арменпресс », премьер-министр подписал решение о командировании в Москву генерального прокурора Артура Давтяна, начальника Управления международного правового сотрудничества Генпрокуратуры Егиазара Авакяна и советника генпрокурора Артура Багдасаряна.