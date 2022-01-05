В Армении за прошедший день подтверждено 129 случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 5 января в Армении всего подтверждено 345 255 случаев заражения COVID-19, 332 304 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 7 989 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 451 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 164 теста. Подтверждено 129 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 103 заболевших, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 миллиона 586 737 тестирований.