Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что хочет участвовать в президентских выборах в апреле, но официально не объявил себя кандидатом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Так он ответил на вопросы читателей газеты Parisien.

"Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, и я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению, я скажу. <...> Это решение укрепляется у меня внутри. Я должен быть уверен, что смогу пойти так далеко, как хочу", — сказал Макрон.

Выборы президента Франции пройдут в апреле этого года.

О своем желании баллотироваться на президентский пост уже заявили более трех десятков кандидатов, в числе которых лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, журналист и писатель Эрик Земмур, объявивший создании партии "Отвоевание" (Reconquête), член партии "Европа – Экология - Зеленые" Янник Жадо, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), а также национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель.