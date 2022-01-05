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В лечебные учреждения Алма-Аты обратились 190 человек

В лечебные учреждения Алма-Аты обратились 190 человек

190 человек обратились в лечебные учреждения Алма-Аты в связи с проходящими в городе акциями протеста. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса.

"В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению. Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Всего, по данным ведомства, среди пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица.


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