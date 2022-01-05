Правительство Армении приняло решение освободить компанию «ДримКомпани» от таможенной пошлины

Правительство Армении приняло решение освободить компанию «ДримКомпани» от таможенных пошлин. Как передает «Арменпресс», данное решение правительства обусловлено необходимостью освобождения от таможенной пошлины технологического оборудования, его узлов и компонентов, сырья и материалов, ввозимых в рамках инвестиционной программы, реализуемой Обществом с ограниченной ответственностью «ДримКомпани».

Ввозимое оборудование и сырье будет использовано для производства сигарет (г. Ереван). Компания основана в 2021 году. Стратегия компании - представление своей продукции на зарубежных рынках, экспорт 80% продукции в третьи страны ЕАЭС.

В рамках программы предусматриваются инвестиции в размере 11,9 млрд драмов, из которых 2 млрд драмов предназначено на закупку новой производственной линии, остальное - на закупку сырья и материалов.

В рамках инвестиционной программы до 2024 года предусмотрено создание 100 новых рабочих мест со средней заработной платой до 450 000 драмов.

Стоимость товаров, представленных на получение льготы, составляет 9,9 млрд драмов. Освобождение от таможенных пошлин оценивается в 937,7 млн. драмов.

Необходимые товары не ввозятся из стран-участниц ЕАЭС, так как не соответствуют техническим требованиям компании.