В Белом доме призвали быстро договориться о восстановлении СВПД

США нацелены на быстрое возвращение вместе с Тегераном к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, так как времени на это все меньше, как передает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Очевидно, что, если мы в скором времени не достигнем понимания по взаимному возвращению к соблюдению СВПД, ускорение ядерной деятельности Ирана сделает это соглашение бессмысленным. Поэтому нашей приоритетной задачей является осуществить быстрое взаимное возвращение", - заявила Псаки в ходе брифинга.

Она выразила надежду на то, что на переговорах по СВПД в Вене участники сконцентрируются именно на этом вопросе.

"В ходе переговоров на прошлой неделе был достигнут скромный прогресс, и мы надеемся использовать (эти успехи - ИФ) на этой неделе", - отметила Псаки.

Накануне в Вене возобновился восьмой раунд переговоров по иранскому атому.