Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает новостной портал zakon.kz со ссылкой на очевидцев.

Ранее СМИ сообщали, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции.