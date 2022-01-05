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Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает новостной портал zakon.kz со ссылкой на очевидцев.

Ранее СМИ сообщали, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции.


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