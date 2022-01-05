Все процедуры, разработанные министерством здравоохранения Республики Армения в плане коронавирусной инфекции, действительны для всех штаммов. Об этом в ходе пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс сказала заведующая отделом инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Армении Ромелла Абовян, коснувшись замечания о том, что заражение штаммом омикрон часто переносится легче.

«Да, международные организации отмечают, что в странах, где есть штамм омикрон, болезнь пока еще протекает в легкой форме. Конечно, в процедурах лечения коронавируса это ничего не меняет. Неважно, это штамм дельта или омикрон, все процедуры, разработанные министерством в плане коронавируса, одинаковые», - сказала Ромелла Абовян, добавив, что симптомы коронавируса и острых респираторных инфекций очень похожи, штамм омикрон в этом отношении не отличается. В случае омикрона наблюдается повышение температуры, насморк.

Ромелла Абовян также сообщила, что в Армении пока не выявлено ни одного случая заражения штаммом омикрон. Она напомнила, что в Армении внедрен процесс секвенирования проб, ведется серьезный контроль. В случае обнаружения штамма омикрон министерство выступит с заявлением.