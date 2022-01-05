Армения и Египет предпринимают шаги по углублению сотрудничества в сфере туризма

С 30 декабря прошлого года по 6 января 2022 года 60 египетских туроператоров находятся в Армении с ознакомительным визитом.

Как сообщает Арменпресс, в рамках визита Армянская федерация туризма, Армяно-египетская бизнес-ассоциация и Совет по поддержке международных бизнес-связей подписали 5 января меморандум о сотрудничестве.

Эдвард Манукян, Мариам Манукян, Мехак Апресян Эдвард Манукян, Мариам Манукян, Мехак Апресян Мехак Апресян Эдвард Манукян, Мариам Манукян, Мехак Апресян Фото: Айка Манукяна

По словам председателя Федерации туризма Армении Мехака Апресяна, цель меморандума - укрепление и повышение армяно-египетского сотрудничества в сфере туризма на новый уровень.

«Подписание меморандума поможет нам установить деловые контакты. Мы сделаем все возможное, чтобы достойно представить в Армении Египет как туристическую страну. В соответствии с меморандумом, они сделают то же самое в плане Армении», - сказал Апресян.

4 января египетские туроператоры, представители Армяно-египетской бизнес-ассоциации, Совета по поддержке международных бизнес-связей и Армянской федерации туризма посетили Комитет по туризму Армении. Были обсуждены возможности активизации сотрудничества. Бизнес-сообщество подчеркнуло необходимость облегчения для граждан Египта визового процесса для въезда в Армению.

Председатель Совета по поддержке международных бизнес-связей Мариам Манукян отметила важность развития выездного туризма. Она отметила, что в ходе переговоров была достигнута договоренность об облегчении въезда граждан Египта в Армению.

«Египет - одна из уникальных мусульманских стран, где десять процентов населения - арабы-христиане. Это значительное число. Армения, как христианская страна, может считаться исключительным местом паломничества для арабов-христиан», - подчеркнула Манукян.

Глава Армяно-египетской бизнес-ассоциации Эдуард Манукян заверил, что процесс облегчения процесса получения въездной визы для граждан Египта для посещения Армении будет урегулирован в течение 2-3 месяцев.