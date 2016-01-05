Предстоящие на 6 января мероприятия
17:45, Январь 05, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 05.01-23:44 Президент Казахстана обратился к главам ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы
- 05.01-23:30 Премьер-министр Армении сообщил о начале немедленных консультаций с руководителями стран ОДКБ по ситуации в Казахстане
- 05.01-21:56 Среди пострадавших в ходе происходящих в Казахстане событий нет граждан Армении: МИД
- 05.01-21:30 На всей территории Казахстана ввели режим ЧП
- 05.01-21:17 Карен Манукян назначен вице-губернатором Ширакской области
- 05.01-20:46 В Алма-Ате протестующие подожгли здание телеканала "Казахстан"
- 05.01-20:38 Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве
- 05.01-20:29 Делегация МО Армении в Иркутске примет участие в заседании межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству
- 05.01-20:16 Арнак Аветисян назначен председателем Комитета по управлению государственным имуществом
- 05.01-19:59 Премьер-министр Пашинян поздравил армян всего мира с Рождеством Христовым
- 05.01-19:22 В Казахстане отключили интернет
- 05.01-18:40 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность председателя Совета безопасности страны
- 05.01-17:45 Предстоящие на 6 января мероприятия
- 05.01-17:42 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 295,2 млн
- 05.01-17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-01-22
- 05.01-17:36 Азиатские индексы - 05-01-22
- 05.01-17:32 Армения и Египет предпринимают шаги по углублению сотрудничества в сфере туризма
- 05.01-17:29 Sony создаст подразделение в сфере электромобилей
- 05.01-17:25 В Армении пока не выявлено ни одного случая заражения штаммом омикрон
- 05.01-17:15 Вагаршак Арутюнян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в РФ
- 05.01-17:03 Андраник Григорян - генеральный исполнительный директор, председатель Директората "Конверс Банка"
- 05.01-17:01 Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии
- 05.01-16:40 COVID-19: по стандартам ЕС Армения сейчас находится в зеленой зоне
- 05.01-16:35 Toyota впервые стала лидером американского авторынка по итогам года
- 05.01-16:23 Сурен Чахалян назначен техническим директором Футбольной федерации Армении
18:05, 30.12.2021
Просмотрели 3312 раз Что говорится в подписанном Байденом законе Конгресса США о Карабахской войне и военнопленных?
19:14, 30.12.2021
Просмотрели 1604 раз Министр здравоохранения РФ заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии
14:30, 30.12.2021
Просмотрели 1552 раз В вопросе возвращения армянских пленных существенным будет предстоящее заседание ОБСЕ: посол Польши в Армении
15:21, 30.12.2021
Просмотрели 1452 раз Назначение специальных представителей для диалога между Арменией и Турцией- логичный и разумный шаг: Мария Захарова
17:33, 30.12.2021
Просмотрели 1401 раз Авиационные власти Армении разрешили Flyone Armenia выполнять чартерные рейсы Ереван-Стамбул-Ереван