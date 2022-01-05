Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность председателя Совета безопасности страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности и готов к жестким действиям, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Как глава государства, и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", - сказал он в среду в телеобращении, выразив уверенность, что народ его поддержит. "Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит", - отметил он.

Президент заявил, что останется в столице, несмотря ни на что, и вскоре выступит с предложениями по политической трансформации страны. "Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность - быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ", - говорится в обращении.

При этом, по его словам, за протестами в Казахстане стоят "финансово мотивированные заговорщики". "Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков", - подчеркнул он.

В результате массовых нападений на силовиков, сообщил Токаев, есть убитые и раненые. "В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка, среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты. И это терпеть нельзя", - заявил президент.