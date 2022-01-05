Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Арнак Аветисян назначен председателем Комитета по управлению государственным имуществом. Как сообщает Арменпресс, решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства e-gov.am.

Ранее решением премьер-министра Гарик Саркисян был освобожден с должности председателя Комитета по управлению государственным имуществом и назначен исполняющим обязанности главы общины Веди Араратской области.