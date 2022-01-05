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Арнак Аветисян назначен председателем Комитета по управлению государственным имуществом

Арнак Аветисян назначен председателем Комитета по управлению государственным имуществом

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Арнак Аветисян назначен председателем Комитета по управлению государственным имуществом. Как сообщает Арменпресс, решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства e-gov.am.

Ранее решением премьер-министра Гарик Саркисян был освобожден с должности председателя Комитета по управлению государственным имуществом и назначен исполняющим обязанности главы общины Веди Араратской области.


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