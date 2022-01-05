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Делегация МО Армении в Иркутске примет участие в заседании межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству

Делегация МО Армении в Иркутске примет участие в заседании межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству

Правительство Армении 24-28 января командирует делегацию в Иркутск для участия в 15-м заседании армяно-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в решении премьер-министра Никола Пашиняна, которое опубликовано на сайте правительства e-gov.am.

Делегацию возглавит заместитель министра обороны Армении, сопредседатель межправкомиссии Карен Брутян.


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