Протестующие в Алма-Ате подожгли здание отделения государственного телеканала "Казахстан". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом передает телеканал "Мир 24".

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь и усиление охраны особо важных объектов. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, а также возглавил совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал "выйти с новым пакетом предложений" в ближайшее время.