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Карен Манукян назначен вице-губернатором Ширакской области

Карен Манукян назначен вице-губернатором Ширакской области

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Карен Манукян назначен заместителем губернатора Ширакской области Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства e-gov.am.


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