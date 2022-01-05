Премьер-министр Армении сообщил о начале немедленных консультаций с руководителями стран ОДКБ по ситуации в Казахстане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, начинает незамедлительные консультации с руководителями стран ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении на своей странице в Facebook написал:

«Только что я провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомардом Токаевым.

С учетом обращения президента Казахстана, который рассчитывает на поддержку ОДКБ в преодолении ситуации в Казахстане, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ я начинаю незамедлительные консультации с главами стран ОДКБ».