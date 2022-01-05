Президент Казахстана обратился к главам ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился за помощью к главам ОДКБ с просьбой о помощи в преодолении террористической угрозы, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Я сегодня обратился к главам государств ОДКБ [с просьбой] оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, а подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", - сказал он в ходе совещания, которое транслировал республиканский телеканал "Хабар-24".

По его словам, обращение к партнерам по ОДКБ является абсолютно уместным и своевременным. "Думаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы победим", - отметил глава государства.

Токаев также заявил, что рассматривает происходящее в стране как акт внешней агрессии. Он обещал сделать все для защиты интересов граждан.