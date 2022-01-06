6 января Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Святого Рождества и Богоявления Иисуса Христа. Вечером 5 января во всех церквях отслужили праздничную литургию. После литургии верующие понесли домой из храмов зажженные свечи.

Как передает Арменпресс, Араратская Патриаршая епархия Армянской Апостольской Церкви 6 января отмечает праздник Рождества и Богоявления Иисуса Христа. Бог и явился людям в образе человеческом.

При крещении Христа Бог Отец свидетельствует: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Матф. 3:17; Марка 1:11; Луки 3:22) и Святой Дух нисходит на Христа в виде голубя. Происходит второе откровение. Таким образом, два откровения - Рождество Христа и Крещение, отмечаются вместе 6 января.

Утром 6 января совершается Божественная литургия, за которой следует освящение вод (традиционно опускание креста символизирует вход Иисуса в реку Иордан). Священник освящает воду крестом, а затем миррой, которую верующие берут домой из этой воды как благословение и исцеляющее лекарство для больных. Затем священник посещает дома верующих, чтобы объявить о рождении Иисуса Христа. Отсюда и появился чин Благословения.

Вот как родился Иисус. По приказу императора Августа в империи проводилась перепись. Все направились по месту рождения, чтобы зарегистрироваться. Иосиф пришел в Вифлеем с Пресвятой Девой Марией. Когда дни беременности Пресвятой Богородицы подошли к концу, ни в одном пристанище ночевать не нашлось места, поэтому им пришлось остаться в пещере, где и родился Иисус. Сын Божий родился в пещере, в бедности, что есть истинный символ наших душ. Свидетелями рождения были ближайшие пастухи, которым ангелы возвестили о Рождении Спасителя, распевая: «Слава Богу в Небесах и на Земле!» (Луки 2:14). Затем пришли маги с востока, ведомые звездой. Они поклонились младенцу, принесли дары и отправились в свои земли».