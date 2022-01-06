Covid-19: за сутки в Армении подтверждено 134 случая. 4 человека умерли

По состоянию на 11:00 часов 6 января в Армении подтверждено 345.389 случаев заболевания коронавирусом, из которых 332 458 - случаев выздоровления и 7 993 – случая смерти.

В настоящее время 3427 пациентов проходят лечение от коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

За один день проведено 4220 тестов, подтверждено 134 новых случая заболевания коронавирусом, 154 гражданина выздоровели, зарегистрировано 4 смерти.

Общее количество тестов составило 2 миллиона 590 тысяч 957 человек.