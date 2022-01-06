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Премьер-министр Грузии поздравил армянский народ со Святым Рождеством и Богоявлением Христовым

Премьер-министр Грузии поздравил армянский народ со Святым Рождеством и Богоявлением Христовым

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил армянский народ со Светлым праздником Святого Рождества и Богоявления Иисуса Христа.   

«Поздравляю наших армянских соотечественников и дружественный армянский народ с праздником Рождества и Богоявления Христова. Эта многовековая история, основанная на братстве и взаимном уважении, характеризуется дружескими и добрососедскими отношениями наших народов, которые, я уверен, сохранятся и в будущем.  Желаю всем мира, здоровья, радости и успехов», - как передает Арменпресс,   отметил Ираклий Гарибашвили.

Армянская Апостольская Церковь 6 января отмечает Святое Рождество Христово и Богоявление – в память о Святом Рождении и Крещении Иисуса Христа.


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