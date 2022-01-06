Более 1000 человек пострадали в результате беспорядков в Казахстане

Минздрав Казахстана предоставил информацию о количестве жертв беспорядков.

Как передает Арменпресс, агентство ТАСС сообщает, что в результате беспорядков пострадали 1000 человек, около 400 из них госпитализированы.

2 января начались массовые акции протеста в Казахстане. Сначала жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы, чтобы поднять свой голос в знак протеста против повышения цен на газ. Позже протесты распространились по стране. Власти объявили, что пересмотрят цену на газ, но ситуация в стране не стабилизировалась. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в контексте протестов заявил, что теперь он глава Совета безопасности Казахстана.

Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января 2022 года Коллективные миротворческие силы ОДКБ были направлены в страну на ограниченный срок для стабилизации и урегулирования ситуации в Республике Казахстан.