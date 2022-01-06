Лавров выразил поддержку усилиям по нормализации отношений между Арменией и Турцией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что поддерживает усилия Анкары по нормализации отношений между двумя странами.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД России.

Министры дали позитивную оценку первому заседанию в формате «три плюс три» по нормализации ситуации и развитию сотрудничества в Закавказье, которое состоялось в Москве 10 декабря 2021 г. Было условлено подготовить следующую встречу в таком же составе в ближайшее время.

Стороны также коснулись событий, происходящих в Казахстане. Они выразили поддержку усилиям руководства Казахстана по восстановлению конституционного порядка.

14 декабря официальный представитель МИД РА Ваан Унанян заявил, что Армения и Турция назначат специальных представителей для диалога, направленного на нормализацию двусторонних отношений. 15 декабря стало известно, что бывший посол Турции в США Сердар Кылыч назначен спецпосланником Турции по диалогу с Арменией. 18 декабря пресс-секретарь МИД РА заявил, что спецпредставителем РА в процессе диалога Армения-Турция будет заместитель спикера НС РА Рубен Рубинян.

Первая встреча армянского и турецкого спецпредставителей состоится 14 января в Москве.