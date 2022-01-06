Премьер-министр Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию в Казахстане

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил ситуацию в Казахстане с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении ОДКБ.

«6 января 2022 года генсек ОДКБ Станислав Зась провел телефонный разговор с председателем Совета коллективной безопасности, премьер-министром РА Николом Пашиняном. Станислав Зась проинформировал о выполнении решения Совета коллективной безопасности о направлении миротворческих сил ОДКБ для урегулирования ситуации в Республике Казахстан», - говорится в сообщении.

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян ранее заявил:

“В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране”.

2 января начались массовые акции протеста в Казахстане. Сначала жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы, чтобы поднять свой голос в знак протеста против повышения цен на газ. Позже протесты распространились по стране. Власти объявили, что пересмотрят цену на газ, но ситуация в стране не стабилизировалась. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в контексте протестов заявил, что теперь он глава Совета безопасности Казахстана.

Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января 2022 года Коллективные миротворческие силы ОДКБ были направлены в страну на ограниченный срок для стабилизации и урегулирования ситуации в Республике Казахстан.