Франция будет придавать большее значение вопросам Армении и Арцаха на уровне председательства в ЕС: Кайц Минасян

Принимая на себя председательство в Совете Европейского Союза, Франция автоматически будет придавать большее значение вопросам Армении и Арцаха. Уже не только как дружественная Армении страна, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, но и как председатель Совета Европейского Союза. Такое мнение в беседе с «Арменпресс» выразил эксперт Парижского института политологии, французский политолог с армянскими корнями Кайц Минасян, подчеркнув, что для достижения результатов в ближайшие полгода дипломатия Армении должна быть очень активной.

«Франция уже давно вопросам как Армении, так и Арцаха придает большое значение, поскольку она дружественная Армении страна и является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Таким образом, Франция автоматически большее значение будет придавать вопросам Армении и Арцаха, теперь уже и на уровне председательства в Совете ЕС. Это означает, что Франция должна иметь больше силы, и в ближайшие полгода она должна использовать ее в связи с президентскими выборами, чтобы Армения и Арцах получили бы больший отклик. Но это не означает, что вы должны сидеть и ничего не делать. Напротив, армянская дипломатия, правительство Армении, армянская «мягкая сила» должны быть более активными в этот период, чтобы получить то, что возможно, почему бы и не чуть больше», - сказал «Арменпресс» Кайц Минасян.

По словам политолога, и председательство Франции в Европейском союзе, и президентские выборы во Франции в апреле - уникальная возможность для армян и Армении попытаться продвинуться вперед вместе с Эмануэлем Макроном, хорошо осведомленным об армянских проблемах и о других вопросах.

По словам Минасяна, визит кандидата в президенты Франции Валери Пекрес в Арцах в декабре повысил значение вопроса Нагорного Карабаха в контексте избирательной кампании во Франции, но неизвестно, что скажет или сделает по этому вопросу президент Макрон, что скажут и другие кандидаты. Поэтому делать прогнозы пока сложно.

С 1 января 2022 года Франция приняла председательство в Совете Европейского союза сроком на шесть месяцев. Страны-члены ЕС получают этот статус раз в 13 лет. Эммануэль Макрон, став главой Франции и фактическим лидером союза 27 европейских государств-членов, представил амбициозную повестку, заявив, что этот период для Европы будет временем прогресса.

Посольство Французской Республики в Армении 3 января объявило, что, принимая председательство в Совете Европейского Союза, Франция продолжит работу по установлению мира и стабильности в регионе, а также укреплению сотрудничества Армения-ЕС.

Кандидат от республиканцев на апрельских президентских выборах Валери Пекрес, которая также является главой Центрального региона Франции Иль-де-Франс, посетила Ереван в декабре, а затем вылетела в Республику Арцах, чтобы в Степанакерте встретиться с президентом Арцаха Араиком Арутюняном и министром иностранных дел Давидом Бабаяном. В Ереване Валери Пекрес заявила журналистам, что Франция может сыграть роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта на нескольких платформах, в том числе в качестве председателя Совета ЕС. Франция должна сыграть важную роль в том, чтобы убедить и другие страны ЕС быть более вовлеченными в решение проблем этого региона.

Арам Саркисян