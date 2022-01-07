МВД Казахстана сообщило о гибели 26 демонстрантов

В Казахстане, при выполнении операции по восстановлению правопорядка, погибли 26 демонстрантов, 18 получили ранения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство внутренних дел Казахстана.

«26 вооруженных преступников уничтожены, 18 ранены», - говорится в сообщении Министерства внутренних дел страны.