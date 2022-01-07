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Президент Казахстана обратится с посланием к народу

Президент Казахстана обратится с посланием к народу

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в связи с ситуацией, сложившейся в стране, 7 января с посланием обратится к народу.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель президента Казахстана Берик Уали.

Отмечается, что обращение президента Казахстана будет транслироваться по республиканским телеканалам.


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