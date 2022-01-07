Станислав Зась думает, что миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане продлится недолго

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась представил основания, по которым миротворческие силы ОДКБ были отправлены в Казахстан, и продолжительность их пребывания там. Как сообщает «Арменпресс» в интервью, данном «РИА Новости» Станислав Зась отметил, что основанием для отправки Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан являются вторая и четвертая статьи Договора о коллективной безопасности, соглашение о миротворческой деятельности и заявление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева об оказании военной помощи.

«Это основа для решения нашего руководства о начале миротворческой операции. В статье 2 Договора о коллективной безопасности четко указано, что в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности или суверенитету государства государства-члены ОДКБ незамедлительно проводят консультации для согласования своих позиций и принятия мер по оказанию помощи этому государству, в данном случае - Казахстану. События, которые там сейчас происходят, создают реальную угрозу безопасности страны, ее стабильности и даже территориальной целостности. Поэтому поступил такой запрос, были проведены экстренные консультации глав государств, и было принято соответствующее решение о запуске миротворческого потенциала ОДКБ с целью минимизации угроз и стабилизации ситуации», - сказал Зась.

Станислав Зась сообщил, что развертывание войск уже начато, и он ожидает, что миротворческая миссия продлится недолго.

«Мы ожидаем, что срок миссии будет коротким. Какой именно будет срок, несколько дней или несколько недель, будет зависеть от ситуации в Казахстане, и, конечно же, от позиции казахстанского руководства. Если правительство посчитает, что ситуация стабилизировалась, и оно может контролировать ее самостоятельно, без помощи всех наших государств, то, конечно, операция закончится, и все войска будут выведены», - добавил Зась.

По словам Зася, все государства-члены ОДКБ выразили готовность участвовать своими подразделениями, и их переброска уже началась.

«Передовая группировка российской части миротворческого контингента уже находится в Казахстане и приступила к выполнению поставленных задач. Через два-три часа будет первый эшелон белорусской группировки. Я думаю, сегодня мы завершим передислокацию всех других наших миротворческих подразделений.

Общая численность групповых миротворческих сил может быть разной. Сейчас, согласно принятым решениям, речь идет о 2 500 человек. Решения будем принимать по ситуации. Всего у нас в миротворческих формированиях ОДКБ 3 600 человек. В случае необходимости мы в Казахстане увеличим нашу группировку», - сказал Зась.

Генсек ОДКБ отметил, что в состав боевой группы входят различные подразделения: воздушно-десантные войска, силы специальных операций, спецподразделения.

«Из вооруженных сил стран-участниц ОДКБ в состав миротворческих сил входят миротворческие подразделения, которые находятся в постоянной боевой готовности. Они готовы выполнять задания без какой-либо подготовки».

Генсек ОДКБ подчеркнул, что проблема не в количестве людей, отправленных в ту или иную страну.

«Это жест готовности поддержать Казахстан. Поддержали все государства-члены ОДКБ. Это важно для нас».

Генсек ОДКБ не уточнил, в каких частях Казахстана будут размещены войска, отметив, что это будет зависеть от решений, принимаемых командующими миротворческими силами совместно с Минобороны Казахстана.

«Если говорить о поставленных перед ними задачах, то их условно можно разделить на две основные части. Первая - это охрана важнейших государственных и стратегически важных объектов. Вторая задача - поддерживать закон и порядок, чтобы люди чувствовали себя в безопасности», - сказал Зась.

Слухи о разгоне демонстрации подразделениями ОДКБ и т. д. он назвал клеветой.

«Нет. Этого не будет. У подразделений ОДКБ есть другие задачи», - сказал Станислав Зась.

На вопрос, если вооруженные банды нападут на какой-либо объект, защищаемый миротворческими силами, имеют ли силы право применить в ответ оружие, Зась ответил: «Да, тогда будет применено оружие». Он пояснил, что такими правами обладают все военнослужащие Коллективных миротворческих сил.

Зась не спешит объявлять, кто будет командующим миротворческими силами.

«Решение о назначении командующего миротворческими силами примет Совет министров обороны ОДКБ. Кандидат уже есть, но он еще не утвержден, поэтому говорить об этом пока не хочу. Будет принято решение, и потом оно будет опубликовано в СМИ», - сказал Зась.

Генсек ОДКБ надеется, что ситуация в Казахстане стабилизируется.

«Ситуация сложная, но на основе событий, которые произошли ночью и сегодня днем, уже можно сделать осторожный вывод. Уже заметен определенный прорыв к лучшему. И, в конце концов, мы надеемся, что эта тенденция укрепится, хотел бы думать, что в том числе и посредством ОДКБ, но сейчас там уже и казахстанские силы справляются. Им, конечно, сложно, поэтому им нужна помощь», - заключил Станислав Зась.