В Казахстане, в Алматы задержано более 70 боевиков, напавших на административные здания и 30 мародеров.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Спутник Казахстан» со ссылкой на местную полицию.

«В Алматы задержано более 70 боевиков, напавших на административные здания и 30 мародеров», - говорится в сообщении Телеграм канала «Спутник Казахстан».