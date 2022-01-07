В Алматы задержано более 70 боевиков
В Казахстане, в Алматы задержано более 70 боевиков, напавших на административные здания и 30 мародеров.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Спутник Казахстан» со ссылкой на местную полицию.
«В Алматы задержано более 70 боевиков, напавших на административные здания и 30 мародеров», - говорится в сообщении Телеграм канала «Спутник Казахстан».
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