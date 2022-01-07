Задача армянских миротворцев в Казахстане - охрана стратегических объектов: МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении сообщило подробности, касающиеся миссии армянских военнослужащих, отправляющихся в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ.

В ответ на запрос «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян коснулся и вопроса собирается ли правительство Армении эвакуировать из Казахстана граждан Армении. Он сообщил, что в результате событий в Казахстане среди граждан Армении пострадавших нет.

Вопрос: Собирается ли правительство Армении эвакуировать из Казахстана граждан Армении?

Ответ: На данный момент подобных намерений нет.

Вопрос: Какую миссию будут осуществлять военнослужащие Армении, отправляющиеся в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ?

Ответ: Задачей армянских миротворцев будет охрана объектов стратегического значения.

Вопрос: Есть ли пострадавшие среди граждан Армении?

Ответ: Согласно сообщению посольства Армении в Казахстане, среди граждан Армении пострадавших нет.