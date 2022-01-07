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Известно, кто будет руководить операциями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Известно, кто будет руководить операциями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Командующим операциями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на основании заявления президента Республики Казахстан Касима-Жомарта Токаева и в связи с опасностями, грозящими  национальной безопасности и суверенитету Казахстана, возникшими, в том числе, и вследствие внешнего вмешательства, Совет коллективной безопасности ОДКБ, согласно 4-й статье Договора о коллективной безопасности, принял решение с целью стабилизации и урегулирования ситуации, на ограниченное время, направить в Республику Казахстан коллективные миротворческие силы ОДКБ.


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