Армения и США отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

Республика Армения и Соединенные Штаты Америки 7 января отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Как передает «Арменпресс», об этом в Twitter сообщает МИД Армении. Двусторонние дипломатические отношения между Республикой Арменией и Соединенными Штатами Америки были установлены ровно 30 лет назад, 7 января 1992 года.

«С 1992 года Армения и Соединенные Штаты установили прочное партнерство, основанное на общих ценностях демократии, уважении прав человека и верховенстве закона», - отметило Министерство иностранных дел, поздравив обе страны с этой важной годовщиной.

Президент США Джордж Буш признал независимость Республики Армения 25 декабря 1991 года. В посольстве США в Ереване напомнили, что история армяно-американских отношений началась намного раньше. Соединенные Штаты признали и независимость Первой республики Армении в 1918 - 1920 гг. Госсекретарь США Бейнбридж Колби направил представителю Республики Армения в Вашингтоне Бастрмаджяну дипломатическую ноту, в которой сообщил о решении президента Вудро Вильсона признать независимость Армении.