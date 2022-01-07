СМИ: в Чунцине произошел взрыв

Взрыв произошел в пятницу в здании столовой в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Центральное телевидение Китая, около 20 человек оказались под завалами.

Как ранее сообщил телеканал, инцидент произошел в городском районе Улун. Около 12:10 по местному времени (07:10 мск) здание столовой обрушилось. По данным ТВ, предположительно, причиной инцидента могла стать утечка газа.

На месте работают спасатели и пожарные. Точная причина взрыва и количество людей, находящихся под завалами, устанавливаются.