Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов, скрывающийся за границей, назвал себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане. Как передает Арменпресс, об этом беглый банкир сообщил в пятницу в интервью агентству Reuters.

Аблязов отметил, что "протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать". Он также заявил, что вернется в Казахстан, чтобы возглавить "временное правительство", если протест "достигнет правильного охвата". Банкир, давший интервью в Париже, также добавил, что не получал денежных средств из стран Запада для координации протестов.