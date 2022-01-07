Армения заинтересована в работе механизмов ОДКБ: Армен Григорян
15:47, 7 Январь, 2022
ЕРЕВАН, 7 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Армения выполняет взятые на себя в рамках председательства в ОДКБ обязанности.
Как сообщает «Арменпресс», секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил об этом в интервью Общественному телевидению, отвечая на вопрос, почему Армения, как страна-председатель ОДКБ, решила направить в Казахстан миротворческие силы.
«Один из главных вопросов - почему Республика Армения, когда-то обращаясь за помощью, не получала такой помощи, а сегодня обращаются к Армении, Армения принимает меры. Прежде всего, хочу сказать, что это ответственная позиция. Мы очень мы придаем большое значение взятой на себя ответственности. Другой вопрос: заинтересована ли Армения в работе механизмов ОДКБ? Ответ здесь однозначный: да. Если ответ положительный, то Армения, исходя из этого ответа, пыталась предпринять шаги, чтобы заставить работать механизмы ОДКБ», - сказал Григорян.
По словам секретаря Совбеза, произошел прогресс в логике работы механизмов ОДКБ.
«Прежде всего, хочу отметить, что премьер-министр Республики Армения, получив информацию о происходящих в Казахстане процессах, и получив просьбу президента Казахстана Токаева об оказании помощи ОДКБ, начал консультации с лидерами всех других стран ОДКБ. Все предоставили информацию, дали свои оценки ситуации, и Армения приняла свое решение. Тогда не было революционных процессов, уже были террористические акты. Вы видели в Интернете и видео на разных площадках, где люди вооружены и там происходили другие акции. Такое решение было принято в рамках логики обеспечения стабильности и безопасности», - сказал Григорян.
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