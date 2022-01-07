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В Казахстане заявили, что не останавливали производство нефти и газа

В Казахстане заявили, что не останавливали производство нефти и газа

Производство нефти и газа на территории Казахстана не останавливалось и ведется в штатном режиме на всех трех заводах республики. Снижение добычи произошло только на месторождении Тенгиз, она уже нормализована, как передает Арменпресс, об этом  заявили в эфире телеканала "Хабар-24" со ссылкой на министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева.

"В Казахстане не останавливали добычу нефти и газа. Снижение произошло только на месторождении Тенгиз. Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев связывает это с ограничением вывоза продукции. Как сообщил министр, в штатном режиме работают все три нефтеперерабатывающих завода республики", - сказала ведущая со ссылкой на главу Минэнерго.


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