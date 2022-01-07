ЕС разработает в 2022 году собственные предложения по европейской безопасности

Евросоюз должен разработать собственные предложения по европейской безопасности и займется этим в 2022 году, поскольку никто не должен навязывать ЕС решения в этой сфере. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза, которое будет продолжаться до 30 июня 2022 года.

"Мы вернемся в 2022 году с нашими идеями по европейской безопасности, с нашей архитектурой, которую мы должны обсуждать и вырабатывать вместе. Еще раз подчеркну, не может быть в этой сфере никаких решений, навязанных Европе", - сказала фон дер Ляйен. Она также подчеркнула, что НАТО "должна играть ключевую роль в этом диалоге".