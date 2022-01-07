Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-01-22

ЕРЕВАН, 7 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 января, курс доллара США вырос на 0.24 драмa и составил 482.79 драм. Курс евро вырос на 0.76 драмa и составил 546.28 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 6.38 драм. Курс британского фунта вырос на 1.43 драмa и составил 654.37 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 328.29 драмa и составила 27774.39 драм. Цена серебра сократилась на 9.83 драмa и составила 345.29 драм. Цена платины сократилась на 116.65 драмa и составила 15009.83 драм.