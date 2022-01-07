Экс-советник Назарбаева назвал одну из причин кризиса

Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев считает предательство некоторых чиновников и правоохранителей одной из причин кризиса в стране.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по его мнению, происходящее в настоящее время в Казахстане стало самым серьезным кризисом "за 30 лет на всем постсоветском пространстве". "Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают, настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить", - сказал Ертысбаев в эфире канала "Хабар 24".

Он также заявил, что "в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря". "Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу - появлялись сообщения... А многочисленные тренировочные лагеря, в горах которые были созданы - об этом молчали. Это страшное государственное преступление", - добавил бывший советник казахстанского лидера.

По его мнению, целью заговорщиков было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.