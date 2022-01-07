В казахском Атырау задержали больше ста участников беспорядков

В казахском Атырау задержаны 104 участника беспорядков, ранены 35 полицейских. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает гостелевидение со ссылкой на местные власти.

"По данным местных властей, задержаны 104 участника беспорядков, повреждено 7 полицейских машин, 35 сотрудников получили ранения. Четыре человека находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии", - сообщает телеканал "Хабар 24".

По информации телеканала, общественный транспорт и рынки работают в обычном режиме. Центральная площадь города пуста, жители разобрали ранее установленные там палатки. В Атырауской области установлены блокпосты и усилена охрана стратегических объектов.