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Канцлер Австрии сдал положительный тест на коронавирус

Канцлер Австрии сдал положительный тест на коронавирус

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сдал положительный тест на коронавирус. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал ORF.

"Канцлер Нехаммер сдал положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении телеканала.

Подробности о состоянии политика не приводятся.


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