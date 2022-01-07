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Германия призывает все стороны в Казахстане отказаться от насилия


Правительство Германии призывает все стороны в Казахстане отказаться от насилия. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"У нас ясная позиция, мы стремимся везде защищать принципы правовой государственности", - сказал глава правительства ФРГ. "Мы призываем отказаться от насилия. Само собой разумеется, насилие нельзя применять в отношении граждан", - отметил Шольц. Он призвал добиться "мирного развития ситуации в стране".


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