Впервые в жизни почувствовал поддержку государства: Севан Нишанян

Публицист, писатель и лингвист Севан Нишанян поблагодарил посольство Армении в Греции и посла Тиграна Мкртчяна за невероятные усилия по его освобождению.

«Посол работал днем и ночью, не оставлял меня ни на минуту. Впервые в жизни я почувствовал поддержку государства без каких-либо условий и без каких-либо колебаний. Совершенно другое ощущение: это хорошо, а я и не знал», - как сообщает Арменпресс, написал Нишанян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что суд решил прекратить его задержание. По словам Нишаняна, ему, возможно, придется на время покинуть Грецию, и, может, пожить в Армении.

Публицист, писатель и лингвист Севан Нишанян, приговоренный к 17 годам тюремного заключения в Турции в 2014 году, совершил побег из тюрьмы 14 июля 2017 года. 25 июля 2017 года Ншанян заявил, что обратился к властям Греции с просьбой о предоставлении ему убежища.

Правительство Греции не продлило вид на жительство, который Севан Нишанян получила в связи с браком с гражданкой Греции, срок действия которого истек 29 декабря 2021 года. Нишанян был задержан 30 декабря на острове Самос в связи с истечением срока пребывания в стране. При посредничестве посольства Армении Нишанян был освобожден, однако должен покинуть Грецию.

Севан Нишанян был арестован в Турции за то, что в своем собственном саду в селе Шириндже в Измире осуществил “незаконное” строительство. Ранее турецкая пресса сообщала, что арест Севана Нишаняна - дело, сфабрикованное властями, поскольку он неоднократно выступал с публичной критикой турецкого правительства. Многие выступали с призывами освободить его, отмечая, что реальная причина наказания Севана Нишаняна в том, что он осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу “Неправильная республика”.