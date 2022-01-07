НАТО обеспокоена событиями в Казахстане: Йенс Столтенберг

НАТО обеспокоена событиями в Казахстане, призывает стороны к сдержанности и соблюдению прав человека. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Казахстане и обеспокоены происходящим. Необходимы сдержанность, прекращение насилия, соблюдение права человека", - сказал он.