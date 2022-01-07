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США готовы обсудить с РФ двустороннее сокращение числа военных в Восточной Европе

США готовы обсудить с РФ двустороннее сокращение числа военных в Восточной Европе

Дискуссии с Россией по вопросам безопасности в Европе могут включать вопросы снижения численности сил и частоты учений на востоке региона, но только в случае, если такие действия будут обоюдными. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на источники в администрации президента США.

Собеседники телекомпании при этом утверждают, что, с американской точки зрения, только отвода российских войск от границы с Украиной будет недостаточно, чтобы Вашингтон приступил к обсуждению вопроса о численности своих сил.


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