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В Казахстане арестованы около 4000 террористов

В Казахстане арестованы около 4000 террористов

Казахстанские правоохранительные органы уже задержали около 4 тысяч террористов. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Telegram-канал "Власть о главном" со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что наибольшее количество задержаний зафиксировано в Алма-Ате. Всем задержанным грозит пожизненное заключение. 

Согласно сообщению МВД, "все здания госорганов взяты под контроль, патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме".


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