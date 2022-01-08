В Казахстане арестованы около 4000 террористов

Казахстанские правоохранительные органы уже задержали около 4 тысяч террористов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Telegram-канал "Власть о главном" со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что наибольшее количество задержаний зафиксировано в Алма-Ате. Всем задержанным грозит пожизненное заключение.

Согласно сообщению МВД, "все здания госорганов взяты под контроль, патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме".