В Нур-Султане восстановлен проводной доступ в интернет

В столице Казахстана – Нур-Султане, восстановлен доступ к проводному интернету, которого не было с 7 января.

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мобильный интернет пока недоступен.

В Нур-Султане действуеткомендантский час —с 23:00 до 07:00 часов.